Volley femminile, Serie A1 2021/2022: Busto Arsizio rimonta due set a Trento e prevale al tie-break (Di domenica 5 dicembre 2021) Busto Arsizio completa la rimonta e prevale sul campo di Trento nella decima giornata della Serie A1 2021/2022 di Volley femminile. Le lombarde s’impongono al tie-break decisivo (25-18 25-16 16-25 16-25 11-15) ed agganciano Scandicci al quarto posto della classifica generale con 20 punti. Rimangono invece da sole all’ultimo posto le padrone di casa. Questa sera è andato in scena un match dai due volti. Nei primi due set, infatti, Trento ha dominato in lungo ed in largo le operazioni trovando delle ottime soluzioni offensive. Dal terzo set in avanti, però, la formazione ospite è salita incredibilmente di livello rimettendo a posto la situazione e arrampicandosi al ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021)completa lasul campo dinella decima giornata dellaA1di. Le lombarde s’impongono al tie-decisivo (25-18 25-16 16-25 16-25 11-15) ed agganciano Scandicci al quarto posto della classifica generale con 20 punti. Rimangono invece da sole all’ultimo posto le padrone di casa. Questa sera è andato in scena un match dai due volti. Nei primi due set, infatti,ha dominato in lungo ed in largo le operazioni trovando delle ottime soluzioni offensive. Dal terzo set in avanti, però, la formazione ospite è salita incredibilmente di livello rimettendo a posto la situazione e arrampicandosi al ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Trento-Busto Arsizio 25-18 25-16 16-25 2-2: Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Trento-Busto… - Campioni_cn : Volley Femminile: definiti gli accoppiamenti della Coppa Italia di A2 - sportface2016 : #Volleyfemminile, #SerieA1 2021/2022: vincono #Cuneo, #Monza e #Scandicci - FloMassardi : Montichiari (PalaGeorge): partita di serie A2 femminile di pallavolo VOLLEY MILLENIUM BRESCIA vs SASSUOLO!!! Grazie… - thevolleynews : C femminile: percorso netto per la Star Volley, anche Molfetta si inchina - -