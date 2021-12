Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2021 ore 15:30 (Di domenica 5 dicembre 2021) Viabilità DEL 5 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA PONTE DELLE VALLI E MONTI TIBURTINI VERSO SAN GIOVANNI ALTO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITA’ Roma NAPOLI E’ RALLENTATA FINO A 30 MINUTI PER UN GUASTO TECNICO A SALONE INFINE, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 6 DICEMBRE CI SARA L’OBBLIGO DEL GREENPASS SU TUTTO IL TRASPORTO PUBBLIO REGIONALE E INTERREGIONALE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021)DEL 5 DICEMBREORE 15.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SEGNALIAMO TRAFFICO BLOCCATO PER UN INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST TRA PONTE DELLE VALLI E MONTI TIBURTINI VERSO SAN GIOVANNI ALTO INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, TROVIAMO CODE ALL’ALTEZZA DI SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO: LA LINEA ALTA VELOCITA’NAPOLI E’ RALLENTATA FINO A 30 MINUTI PER UN GUASTO TECNICO A SALONE INFINE, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 6 DICEMBRE CI SARA L’OBBLIGO DEL GREENPASS SU TUTTO IL TRASPORTO PUBBLIO REGIONALE E INTERREGIONALE DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

