Super Green pass: al via le nuove regole ma in Bergamasca 100mila sono senza (Di domenica 5 dicembre 2021) sono invece 885mila i bergamaschi over 12 in possesso del certificato verde rafforzato. Lavoro, trasporti, locali: ecco che cosa cambia. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 dicembre 2021)invece 885mila i bergamaschi over 12 in possesso del certificato verde rafforzato. Lavoro, trasporti, locali: ecco che cosa cambia.

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - zazoomblog : Super green pass 6 dicembre: regole bar ristoranti palestre e hotel - #Super #green #dicembre: #regole - Janus02886680 : RT @MarcoRizzoPC: Abbiamo una sanità pubblica devastata, con un aumento spaventoso delle liste d’attesa e con malati oncologici o affetti d… -