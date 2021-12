Roma: Bettini, 'amico di Gualtieri, agisca con autonomia e autorevolezza' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Ho una solidarietà politica e un'amicizia personale con Gualtieri che dura da decenni. L'ho sostenuto più di altri nella sua corsa per il Campidoglio. Sta lavorando bene. Gli ho raccomandato, semmai, di agire sempre con autonomia e autorevolezza. I veleni appartengono a chi è stato sconfitto". Lo assicura Goffredo Bettini, in un'intervista a 'La Stampa', dopo le polemiche dei giorni scorsi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021), 5 dic. (Adnkronos) - "Ho una solidarietà politica e un'amicizia personale conche dura da decenni. L'ho sostenuto più di altri nella sua corsa per il Campidoglio. Sta lavorando bene. Gli ho raccomandato, semmai, di agire sempre con. I veleni appartengono a chi è stato sconfitto". Lo assicura Goffredo, in un'intervista a 'La Stampa', dopo le polemiche dei giorni scorsi.

