La corsa scudetto di Sacchi | ' Campionato entusiasmante | ma ci sono troppi infortuni'

Advertising

mvolpe80 : @marcellocorbo Ma lo scudetto del Napoli è stato solo un argomento per subumani e tifosi di altre squadre che te lo… - lordnitorinco : @Zoroback_023 La corsa scudetto senza la Juve è bellissima, ma avrei preferito che non fossero solo 4 - calciomercatoit : ??? #SerieA - Dal #Milan al #Napoli. La corsa scudetto di #Sacchi - apetrazzuolo : L'ANALISI - Marani: 'La corsa per lo scudetto ora è ancora più affascinante' - Damianodanny1 : 1 SCUDETTO X 4 GARANZINI TESTA IL MILAN A UN 1 INTER A 2 NAPOLI, A 4 L'ATALANTA DA IERI SERA ISCRITTA A CORS… -

Ultime Notizie dalla rete : corsa scudetto

Lasi infiamma ulteriormente dopo le gare di ieri. A commentare la situazione attuale del campionato di Serie A ci ha pensato Arrigo Sacchi Il Milan non stecca in casa contro l Salernitana,...... documentata giorno per giorno, allenamento dopo allenamento,dopo. Lui, nero come il ... i romanisti non è che vincessero granché (negli ultimi vent'anni, 1, 2 coppe Italia e 2 ...Nessuno può negare che, da quando si è seduto sulla panchina del Milan, Pioli si sia trovato quasi sempre a gestire situazioni di emergenza. L'elenco degli indisponibili è ormai il motivo portante del ...C'è anche l'Atalanta nella corsa scudetto: lo ha dimostrato andando a battere la capolista Napoli al Maradona per 3-2 e accorciando la classifica in vetta.