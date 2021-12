Juve | Conte tenta lo sgambetto | pronto l’assalto all’obiettivo bianconero

(Di domenica 5 dicembre 2021) Lantus sta pensando a rinforzare la propria rosa. Tra i giocatori monitorati c’è Dembélé, ma su di lui c’è anche il Tottenham di. Dopo la vittoria contro la Salernitana nel turno infrasettimanale, lantus affronterà questa sera all’Allianz Stadium il Genoa di Shevchenko. I bianconeri hanno l’obbligo di vincere per non perdere ulteriore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Fprime86 : RT @tuttosport: Dalla squalifica di #Conte al caso plusvalenze: è ancora #Juve contro tutti ?? - Bruno_410 : @marcoale95 Conte non ragiona a progetti. Gli devi dare la materia prima buona altrimenti prende e se ne va. Lo ha… - Luca_Luca_27 : @tuttosport Ma cosa cazzo c'entra il caso conte con la Juve? - Yuro_23 : RT @tuttosport: Dalla squalifica di #Conte al caso plusvalenze: è ancora #Juve contro tutti ?? - tuttosport : Dalla squalifica di #Conte al caso plusvalenze: è ancora #Juve contro tutti ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Conte

Tuttosport

...della stagione 2012 - 13 iniziò con la notizia della squalifica per 10 mesi (poi ridotti a 4) inflitta dalla Commissione Disciplinare della Federcalcio all'allora tecnico bianconero Antonio(...L'inchiesta Plusvalenze "negative": nei bilanci il fantacalcio Conti, i trucchi. Le operazioni ... dove è invitato anche Giuseppe, e tutti a scrivere che sta decidendo le sorti della ...Secondo il quotidiano catalano Sport, anche la Juventus sarebbe in corsa per Ousmane Dembelé, l’attaccante francese in partenza dal Barcellona.Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus potrebbe avere l'offerta giusta per strappare Dembele all'agguerrita concorrenza ...