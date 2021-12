F1, Jos Verstappen su Lewis Hamilton: “Lo rispetto solo come pilota, ma per il resto…” (Di domenica 5 dicembre 2021) Una grande rivalità. Siamo alle battute conclusive del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Jeddah (Arabia Saudita) assisteremo a una gara in cui il risultato finale non è affatto scontato. Dalla pole-position partirà il britannico della Mercedes Lewis Hamilton, a precedere il team-mate Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Il tulipano guida la classifica generale con otto punti di margine su Lewis e la loro sfida è decisamente appassionante ed è ormai su tutti i fronti. Due personaggi molto diversi: da un lato un pilota che ama anche divertirsi in altri campi mettendo in mostra altri talenti; dall’altro uno che vuole solo vincere in pista e agisce senza curarsi troppo dell’immagine. Distanze importanti tra loro che alimentano un confronto anche generazionale ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Una grande rivalità. Siamo alle battute conclusive del Mondiale 2021 di F1. Sulla pista di Jeddah (Arabia Saudita) assisteremo a una gara in cui il risultato finale non è affatto scontato. Dalla pole-position partirà il britannico della Mercedes, a precedere il team-mate Valtteri Bottas e l’olandese della Red Bull Max. Il tulipano guida la classifica generale con otto punti di margine sue la loro sfida è decisamente appassionante ed è ormai su tutti i fronti. Due personaggi molto diversi: da un lato unche ama anche divertirsi in altri campi mettendo in mostra altri talenti; dall’altro uno che vuolevincere in pista e agisce senza curarsi troppo dell’immagine. Distanze importanti tra loro che alimentano un confronto anche generazionale ...

Advertising

Luxgraph : F1, Jos Verstappen: 'Ho rispetto per Hamilton solo come pilota' - theycallmesole : RT @elliotaldstan: Sapendo quello che si sa su di lui, vedere Jos Verstappen che tira i pugni sul tavolo dopo l'errore del figlio,non mi fa… - FormulaPassion : #F1 | Jos Verstappen ritiene che Lewis Hamilton non abbia alcun interesse nei confronti degli altri concorrenti, e… - jk_svoice : RT @elliotaldstan: Sapendo quello che si sa su di lui, vedere Jos Verstappen che tira i pugni sul tavolo dopo l'errore del figlio,non mi fa… - chiara_autiero_ : RT @elliotaldstan: Sapendo quello che si sa su di lui, vedere Jos Verstappen che tira i pugni sul tavolo dopo l'errore del figlio,non mi fa… -