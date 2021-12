DUE BAMBINE MORTE DOPO VACCINI NEGLI USA. Una a soli 5 anni. Tra Under 12 ben 2586 Reazioni Avverse: 34 Gravi (Di domenica 5 dicembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio ENGLISH VERSION Ogni venerdì, il VAERS (la piattaforma di farmacovigilanza americana) pubblica i rapporti sui danni da vaccino ricevuti in una data specificata. Le segnalazioni presentate al VAERS richiedono ulteriori indagini prima di poter confermare una relazione causale. «Storicamente, è stato dimostrato che il VAERS riporta solo l’1% degli effettivi eventi … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 5 dicembre 2021) di Fabio Giuseppe Carlo Carisio ENGLISH VERSION Ogni venerdì, il VAERS (la piattaforma di farmacovigilanza americana) pubblica i rapporti sui dda vaccino ricevuti in una data specificata. Le segnalazioni presentate al VAERS richiedono ulteriori indagini prima di poter confermare una relazione causale. «Storicamente, è stato dimostrato che il VAERS riporta solo l’1% degli effettivi eventi … proviene da Database Italia.

