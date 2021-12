Calciomercato Inter | il colpo è da scudetto | quanti rimpianti per la big

Advertising

GiovaAlbanese : Caso #Plusvalenze ?? Quanto vale un calciatore? ?? Nel precedente del 2008, Milan e Inter furono assolte 'perché i… - cmercatoweb : ??ESCLUSIVO | ????#Inter - ??L’ex Alessandro #Altobelli: “#Inzaghi è una conferma. #Vlahovic? Pronto al grande salto,… - Mattia_Barza : RT @cmdotcom: #Vlahovic macchina da gol, altro record aspettando il mercato. E l'#Inter... - sportli26181512 : Vlahovic macchina da gol, altro record aspettando il mercato. E l'Inter...: Tra le poche certezze della vita c'è il… - cmdotcom : #Vlahovic macchina da gol, altro record aspettando il mercato. E l'#Inter... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calciomercato.com

Il Milan paga gli errori difensivi commessi in occasione dei gol, l'ha potuto contare su un'ottima Francesca Durante : il portiere nerazzurro si è rivelato provvidenziale in tre occasioni su ......liguri di Thiago Motta sono reduci dalla sconfitta patita nel turno infrasettimanale contro l'....it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. ...L'Inter torna in testa alla Serie A trascinata da un super Calhanoglu. Il turco, arrivato a parametro zero dal Milan, è sempre più decisivo ...Sonora sconfitta quella subita oggi dalle ragazze di Maurizio Ganz nel derby contro l'Inter. 0-3 e rivali a -1 in classifica.