Australian Open 2022: vaccino obbligatorio, ma ci sono 4 casi per ottenere l’esenzione medica (Di domenica 5 dicembre 2021) Manca poco più di un mese agli Australian Open 2022, primo Slam della nuova stagione di tennis che andrà in scena dal 17 al 30 gennaio. In auge resta la tematica relativa ai requisiti per poter accedere nello stato Australiano del Victoria, di cui Melbourne (dove si gioca il torneo) è la capitale, ed essere definiti idonei per disputare la kermesse. Tennis Australia, l’organo di governo tennistico del Paese ospitante, ha confermato che sarà necessario il completamente del ciclo vaccinale contro Covid-19 per poter partecipare allo Slam. Una decisione che ha generato diverse polemiche e che potrebbe tagliare fuori il serbo Novak Djokovic, il quale ha ribadito più volte la propria posizione riguardo a questa tematica. Tuttavia, vi è ancora la possibilità per alcuni giocatori di poter competere agli ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Manca poco più di un mese agli, primo Slam della nuova stagione di tennis che andrà in scena dal 17 al 30 gennaio. In auge resta la tematica relativa ai requisiti per poter accedere nello statoo del Victoria, di cui Melbourne (dove si gioca il torneo) è la capitale, ed essere definiti idonei per disputare la kermesse. Tennis Australia, l’organo di governo tennistico del Paese ospitante, ha confermato che sarà necessario il completamente del ciclo vaccinale contro Covid-19 per poter partecipare allo Slam. Una decisione che ha generato diverse polemiche e che potrebbe tagliare fuori il serbo Novak Djokovic, il quale ha ribadito più volte la propria posizione riguardo a questa tematica. Tuttavia, vi è ancora la possibilità per alcuni giocatori di poter competere agli ...

Australian Open: rese note le esenzioni mediche per i giocatori non vaccinati Un giocatore che potrebbe beneficiarne è Jeremy Chardy, che ha dichiarato di aver dovuto chiudere prematuramente la stagione a causa degli effetti collaterali legati all'inoculazione ...

