Roma-Inter, Calhanoglu segna direttamente da calcio d’angolo: le reazioni social (Di sabato 4 dicembre 2021) Incredibile gol da calcio d’angolo di Hakan Calhanoglu in Roma-Inter. Il turco la sblocca dopo un quarto d’ora ma lo fa nel più incredibile dei modi, visto che calcia dalla bandierina in modo così tagliato che la sfera si insacca in rete. Nessun giallorosso riesce a Intercettare la sfera, Rui Patricio tragicomico perché la palla gli passa sotto le gambe. Un gol semplicemente incredibile che scatena le reazioni social dei tifosi. Mi ricordate quanto lo abbiamo pagato Calhanoglu? — Il Çarhlo (perchè dio lupo, perché?) (@East 10) December 4, 2021 Che buona questa cialda croccante. #Calhanoglu pic.twitter.com/cHzfheHUQc — L'Azionista (@ esegesi ) December 4, 2021 #RomaInter Gol ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Incredibile gol dadi Hakanin. Il turco la sblocca dopo un quarto d’ora ma lo fa nel più incredibile dei modi, visto che calcia dalla bandierina in modo così tagliato che la sfera si insacca in rete. Nessun giallorosso riesce acettare la sfera, Rui Patricio tragicomico perché la palla gli passa sotto le gambe. Un gol semplicemente incredibile che scatena ledei tifosi. Mi ricordate quanto lo abbiamo pagato? — Il Çarhlo (perchè dio lupo, perché?) (@East 10) December 4, 2021 Che buona questa cialda croccante. #pic.twitter.com/cHzfheHUQc — L'Azionista (@ esegesi ) December 4, 2021 #Gol ...

Advertising

Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - Inter_TV : ?? | LIVE! Pronti per raccontarvi #RomaInter! ?????????? ?? Siamo in diretta con il nostro LiveMatch ?? Dallo studio… - OfficialASRoma : Sarà il #RomaInter numero ?? considerando tutte le competizioni 10 statistiche in vista del match, presentato da… - __Ssam_7 : Reazione post 2-0. COME CAZZO GIOCHIAMO. #Inter #RomaInter #Roma #SerieATIM #IMInter #amala - RMcM86 : .@PIERPARDO ha appena detto che la Roma sta giocando alla pari con l'Inter. E che vuoi fare, la telecronaca tifoso… -