Puglia, maltempo: allerta vento, codice giallo per il Salento in mattinata Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 4 dicembre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità fino alle 12. Si fa riferimento a "venti: da forti a burrasca, settentrionali, su Puglia meridionale, in attenuazione". Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia.

