Napoli-Atalanta, i convocati: Spalletti perde altri due titolarissimi! (Di sabato 4 dicembre 2021) Come anticipato ieri da Spalletti e dal medico del Napoli, oggi è stato ufficializzato che Fabian Ruiz e Insigne non saranno a disposizione per la partita di sabato sera contro l'Atalanta. Fabian Ruiz e Insigne, NapoliI due calciatori proveranno a recuperare tra la partita di Europa League di giovedì e la prossima di Serie A. Si aggiungono dunque agli indisponibili, tra cui troviamo già Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. Ecco l'elenco dei convocati: Ospina, Meret, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Mane Balla Moussa, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.

