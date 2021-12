Milan-Salernitana oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per Milan-Salernitana, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. I rossoneri aprono il turno al Meazza per conquistare un’altra vittoria importante per la classifica. Gli uomini di Pioli sono infatti secondi in classifica, mentre la Salernitana è il fanalino di coda. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 4 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Tutto pronto per, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di. I rossoneri aprono il turno al Meazza per conquistare un’altra vittoria importante per la classifica. Gli uomini di Pioli sono infatti secondi in classifica, mentre laè il fanalino di coda. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 4 dicembre. La partita sarà visibile in esclusiva per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. PROGRAMMA E TELECRONISTI SportFace.

Advertising

AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | Le probabili scelte di #Pioli per #MilanSalernitana - SkySport : Le probabili formazioni di #MilanSalernitana #SkySport - MilanNewsit : Verso Milan-Salernitana: la probabile formazione rossonera - Luxgraph : Diretta Milan-Salernitana ore 15: come vederla in tv e streaming e probabili formazioni -