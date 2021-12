Kjaer, stagione finita. Pioli: "Si gioca troppo" (Di sabato 4 dicembre 2021) Il danese operato rientrerà nel prossimo campionato. Il tecnico sbotta: "A rischio la salute dei giocatori, c'è molto da rivedere" Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Il danese operato rientrerà nel prossimo campionato. Il tecnico sbotta: "A rischio la salute deitori, c'è molto da rivedere"

