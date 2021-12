Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli: "ho ritrovato la voglia di vivere", Alfonso Signorini in lacrime (Di sabato 4 dicembre 2021) Katia Ricciarelli rivela che grazie al Grande Fratello Vip 6 ha ritrovato la voglia di vivere: Alfonso Signorini ascolta il racconto piangendo. Katia Ricciarelli ha portato Alfonso Signorini alle lacrime raccontando che prima del Grande Fratello Vip 6 aveva perso la voglia di vivere: il soprano ha confessato che grazie al reality e all'interazione con gli altri concorrenti ha ritrovato quegli stimoli che nella vita reale le mancavano da tanto tempo. La puntata del 3 dicembre è stata caratterizzata da un momento molto emozionante che ha coinvolto Katia ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021)rivela che grazie alVip 6 haladiascolta il racconto piangendo.ha portatoalleraccontando che prima delVip 6 aveva perso ladi: il soprano ha confessato che grazie al reality e all'interazione con gli altri concorrenti haquegli stimoli che nella vita reale le mancavano da tanto tempo. La puntata del 3 dicembre è stata caratterizzata da un momento molto emozionante che ha coinvolto...

