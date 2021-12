Aka7even a Verissimo | ' Durante il coma ho visto i nonni che non avevo mai conosciuto Per i medici non ce l' avrei fatta'

Advertising

RebecchiAnna : RT @Mariaaa__9: Il racconto del coma fa sempre un certo effetto ?? Nonostante sia passato solo un anno, Luca è veramente cresciuto ed è molt… - AlbeLucamivida : RT @GiusyDAngelo18: Alfonso lui è tutto per me @Aka7evenreal #aka7even #aka7evenxverissimo #Verissimo - asiiamara : RT @sophia23s1: Intervista a Verissimo 4 dicembre 2021 Parte 1 #aka7even #aka7evenxverissimo - CHENBAE45959461 : RT @Pettyred1: Mai aspettato #AKA7EVEN a #Verissimo come oggi... ...o forse sì ?? #aka7evenxverissimo #Verissimo - Debby_05_ : RT @Aka7News: L'intervista di oggi a Verissimo la trovate qui ?? #aka7even #aka7evenxverissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even Verissimo

Leggi anche >, il coma Il pensiero va al coma e di questa esperienza parla nel suo primo libro dal titolo '7 vite'. ' A sette anni - spiega - sono stato in coma per sette giorni. ...'A sette anni ho avuto un'encefalite e sono stato in coma per sette giorni . Per i medici non c'era più niente da fare'. Ospite a '' l'ex protagonista di 'Amici', nome d'arte di Luca Marzano, ricorda quei giorni difficili , rivelando di aver avvertito una presenza: ' Ho visto i miei nonni che non avevo mai ...Aka7even, ospite di Verissimo, parla dei suoi recenti successi e dei momenti difficili vissuti da bambino. Poco tempo fa ha ottenuto un grande riconoscimento come "Best Italian Act" ...Luca Marzano ospite a Verissimo racconta un episodio rivelatore vissuto durante il coma da bambino. “Ho avuto un contatto con i miei nonni morti, mia mamma era scioccata”. E in tema di amore ammette: ...