Violenza sulle donne, nuove norme per tutelare le vittime: i dettagli del disegno di legge approvato dal Cdm

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato a favore di un nuovo disegno di legge per prevenire e contrastare la Violenza sulle donne. Il testo propone una nuova ipotesi normativa, introducendo nuovi casi in cui attivare arresti e inasprendo le misure cautelari. Gli articoli prevedono anche l'introduzione di un dispositivo come il braccialetto elettronico per gli uomini maltrattanti.

Violenza sulle donne: i dettagli sulla gestione del braccialetto elettronico

Il nuovo disegno di legge in materia di prevenzione e contrasto alla Violenza sulle donne introduce un rafforzamento delle misure cautelari sugli uomini accusati di aver maltrattato le ...

