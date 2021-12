Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2021 ore 17:15 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Viabilità DEL 3 DICEMBRE 2021 ORE 17:05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN STUDIO MARCO CILUFFO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA Roma FIUMICINO IN USCITA VERSO IL RACCORDO SUL RACCORDO TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LA Roma FIUMICINO E L’APPIA, IN INTERNA, TRAFFICO SOSTENUTO TRA TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA; CODE A TRATTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO E PROPRIO SULLA TANGENZIALE, TRAFFICO INTENSO TRA L’INNESTO CON LA A24 E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI; FORTI DISAGI PER CODE SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021)DEL 3 DICEMBREORE 17:05 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA, IN STUDIO MARCO CILUFFO UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLAFIUMICINO IN USCITA VERSO IL RACCORDO SUL RACCORDO TRAFFICO È INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE PER LAFIUMICINO E L’APPIA, IN INTERNA, TRAFFICO SOSTENUTO TRA TRIONFALE E LABARO E PROSEGUENDO TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA; CODE A TRATTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO E PROPRIO SULLA TANGENZIALE, TRAFFICO INTENSO TRA L’INNESTO CON LA A24 E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE DELLA PINETA SACCHETTI; FORTI DISAGI PER CODE SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI INCIDENTE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Roma, Gualtieri: "Entro 10 giorni il Ponte dell'Industria sarà restituito alla città" ...strutture del Comune che hanno dato il massimo per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità del quadrante ovest'. Lo annuncia in un tweet il sindaco di Roma ...

Ponte di ferro, Gualtieri: 'Tra 10 giorni potrà riaprire al traffico' Lo rende noto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. 'Entro 10 giorni - ha aggiunto il Sindaco - ...sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un'opera strategica per la viabilità ...

