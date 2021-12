Toyota, la strategia: “Pronti a vendere solo auto elettriche in Europa dal 2035” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Dal 2030, ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione della domanda ZEV (zero emissions vehicle) e Toyota sarà pronta a raggiungere il 100% di riduzione di CO2 in tutti i nuovi veicoli entro il 2035 in Europa occidentale, supponendo che entro tale data siano disponibili infrastrutture sufficienti per la ricarica elettrica e per il rifornimento di idrogeno, oltre all’aumento di capacità di energia rinnovabile che sarà richiesto”. Lo ha spiegato Matt Harrison, Presidente e Ceo di Toyota Motor Europe, nel corso del Kenshiki Forum, tenutosi a Bruxelles. Minimizzare le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità carbonica il prima possibile: è questo il target più stringente di Toyota, che vuole accelerare il processo di elettrificazione della sua gamma e, al contempo, offrire un ventaglio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Dal 2030, ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione della domanda ZEV (zero emissions vehicle) esarà pronta a raggiungere il 100% di riduzione di CO2 in tutti i nuovi veicoli entro ilinoccidentale, supponendo che entro tale data siano disponibili infrastrutture sufficienti per la ricarica elettrica e per il rifornimento di idrogeno, oltre all’aumento di capacità di energia rinnovabile che sarà richiesto”. Lo ha spiegato Matt Harrison, Presidente e Ceo diMotor Europe, nel corso del Kenshiki Forum, tenutosi a Bruxelles. Minimizzare le emissioni di anidride carbonica e raggiungere la neutralità carbonica il prima possibile: è questo il target più stringente di, che vuole accelerare il processo di elettrificazione della sua gamma e, al contempo, offrire un ventaglio ...

