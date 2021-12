Super Green pass, come saranno i controlli nei ristoranti e sui bus? La circolare del Viminale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – Green pass, Super e non, ecco come verranno fatti i controlli dal 6 dicembre con le nuove misure anti-Covid in Italia. Lo spiega la circolare ai prefetti, a firma del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, relativa al decreto legge del 26 novembre scorso con le nuove misure di contenimento del Covid-19. “I controlli sono decisivi” si legge sul documento. saranno potenziati in primo luogo i “controlli nel weekend in zone shopping e movida” e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. ”Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei controlli, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma –e non, eccoverranno fatti idal 6 dicembre con le nuove misure anti-Covid in Italia. Lo spiega laai prefetti, a firma del capo di gabinetto delBruno Frattasi, relativa al decreto legge del 26 novembre scorso con le nuove misure di contenimento del Covid-19. “Isono decisivi” si legge sul documento.potenziati in primo luogo i “nel weekend in zone shopping e movida” e sarà centrale il ruolo delle aziende del trasporto pubblico locale. ”Sul piano operativo, si raccomanda che le modalità esecutive dei, la cui flessibilità e adattabilità ai vari contesti trova conferma nella previsione che ne consente ...

