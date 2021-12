Sci freestyle | Coppa del Mondo Aerials | Maxim Burov vince ancora! Secondo Jia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora una vittoria per. Dopo il trionfo di ieri nella prima tappa dideldi Sci, specialità, il russo si è imposto anche nelappuntamento, sempre in scena nella città di Ruka, in Finlandia, migliorando sensibilmente il suo punteggio. Nello specifico l’atleta vincitore della scorsa edizione ha eseguito il back double full-full-full, ben figurando nell’air, contraddistinto da un 1.8 unanime, dunque 5.40, nel form, maturato grazie a dei giudizi oscillanti dal 4.3 al 4.5 (13.40) e, soprattutto, da un ottimo landing, valutato dal 2.7 al 2.9 (8.40), fattori che gli hanno concesso di raggiungere un totale di 123.08. Buona prestazione anche per il cinese Jia Zongyang,grazie a un back full-double ...

Nations Cup a Sochi (non è prevista diretta tv/streaming) 09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) - PCR maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming) 09.40(Coppa ...Ancora una vittoria per Maxim Burov. Dopo il trionfo di ieri nella prima tappa di Coppa del mondo di Sci Freestyle, specialità aerials, il russo si è imposto anche nel secondo appuntamento, sempre in ...Proseguono le gare in quel di Ruka, località finlandese che sta ospitando i primi quattro appuntamenti di Coppa del mondo di Sci Freestyle, specialità aerials. Grande spettacolo nella prima prova dell ...