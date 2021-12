RSA Vertova | si applica il CCNL enti locali | “Quando il lavoro di cura è anche cura del lavoro”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Finalmente dal mondo dellae dell’assistenza di pazifragili e anziani è arrivata una buona notizia. Da gennaio 2022 a tutto il personale dipendente della Fondazione Cardinal Gusmini diverràto ildegli, annullando tutte quelle differenze economiche, di orario die di tutele che si erano create per circa 90 operatori che, per il contenimento dei costi di gestione, da qualche anno si vedevanoto ilUNEBA. UNEBA è il Contratto Collettivo Nazionale piùto nel settore della RSA. Una scelta impegnativa, ma fortemente voluta dal Presidente Pezzotta, e da tutto il Consiglio di Amministrazione, che ha ...

Advertising

ValserianaNews : Accordo di CISL FP e FP CGIL con il Cda della Fondazione RSA Vertova: si applica il CCNL enti locali. Coinvolti 90… - AmoBergamo : #Bergamo Rsa di Vertova: da gennaio 2022 si applicherà il contratto collettivo nazionale degli enti locali -

Ultime Notizie dalla rete : RSA Vertova

Bergamo Post

...dell'anno prossimo a tutto il personale dipendente della Fondazione Cardinal Gusmini di... per poter contenere i costi di gestione dell', da qualche anno si applicava il contratto collettivo ...... le 21 ospiti sono state spostate nelledel territorio". Il nome, Casa delle Angeline, evoca un'idea di protezione e custodia tipica, appunto degli angeli. E a, quella casa in via Gusmini ...Adesso è finita davvero. La Casa delle Angeline ha chiuso i battenti. Nella settimana del 20 novembre le ultime anziani ospite della struttura sono state trasferite e la casa ha chiuso definitivamente ...