Renzi e Salvini bloccano il piano di Draghi sul contributo di solidarietà per le bollette (Di venerdì 3 dicembre 2021) La proposta di Mario Draghi è stata rispedita al mittente: il Consiglio dei Ministri non ha approvato il piano che prevedeva la sospensione del taglio dell’Irpef (per uno o due anni) per i redditi superiori a 75mila euro. Una mossa che, secondo le previsioni dai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avrebbe fruttato un introito di circa 250 milioni di euro nella casse dello Stato. Soldi che sarebbero entrati a far parte del fondo per il contributo di solidarietà per fare fronte all’aumento dei costi per l’energia elettrica e il gas. Poi, dal cappello del MEF, è stata tirata fuori una carta per trovare altri fondi per sostenere – parzialmente – il caro bollette. contributo di solidarietà, Lega e Italia Viva bloccano il piano ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) La proposta di Marioè stata rispedita al mittente: il Consiglio dei Ministri non ha approvato ilche prevedeva la sospensione del taglio dell’Irpef (per uno o due anni) per i redditi superiori a 75mila euro. Una mossa che, secondo le previsioni dai dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avrebbe fruttato un introito di circa 250 milioni di euro nella casse dello Stato. Soldi che sarebbero entrati a far parte del fondo per ildiper fare fronte all’aumento dei costi per l’energia elettrica e il gas. Poi, dal cappello del MEF, è stata tirata fuori una carta per trovare altri fondi per sostenere – parzialmente – il carodi, Lega e Italia Vivail...

Advertising

paolamleone : RT @velo_di_maia: Se fossi fatto della stessa pasta degli hater di #Renzi racconterei che su un giornale nazionale, con sede a Torino, si è… - dvcaradonna : @janavel7 Io sono bloccato da #Capezzone ma anche da #Fratoianni... e, per non intossicarmi di idiozie, ho bloccato… - neXtquotidiano : #Renzi e #Salvini bloccano il piano di Draghi sul contributo di solidarietà per le bollette #Irpef - cettinanicotina : RT @velo_di_maia: Se fossi fatto della stessa pasta degli hater di #Renzi racconterei che su un giornale nazionale, con sede a Torino, si è… - saveriolakadima : #Salvini e #Renzi hanno in comune l'amore per la legge... Gravi i loro attacchi alla magistratura, visto i ruoli ch… -