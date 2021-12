Quirinale, Conte: Mattarella non cambierà posizione, Draghi ha le carte in regola (Di venerdì 3 dicembre 2021) La proposta di riforma costituzionale 'non modificherà le idee e le convinzioni del presidente della Repubblica, sensibile costituzionalista'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 dicembre 2021) La proposta di riforma costituzionale 'non modificherà le idee e le convinzioni del presidente della Repubblica, sensibile costituzionalista'. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe, ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Quirinale? Berlusconi non è il nostro candidato. Il presidente della Repubblica deve rappresentare l’unità… - ilriformista : Giuseppe #Conte ha capito che la sua barca scricchiola, e qua e là imbarca acqua (di @aldotorchiaro)… - MamolkcsMamol : No di Letta, Conte e Renzi a Draghi Capo dello StatoQuirinale, il nuovo rumor-bomba che spariglia le carte - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Quirinale, Conte: Mattarella non cambierà posizione, Draghi ha le carte in regola #M5s - MediasetTgcom24 : Quirinale, Conte: Mattarella non cambierà posizione, Draghi ha le carte in regola #M5s -