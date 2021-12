Nintendo Switch Online: in arrivo il primo nuovo gioco, Paper Mario (Di venerdì 3 dicembre 2021) Inizia la rincorsa al palinsesto della Grande N: il primo titolo di Nintendo Switch Online è Paper Mario, il classico N64 di vent’anni fa Il colosso di Kyoto ha già chiarito in passato che i giochi non sarebbero giunti con cadenza mensile, ma l’arrivo di Paper Mario come parte del “pacchetto aggiuntivo” di Nintendo Switch Online ci dà un’idea del ritmo con cui verranno rilasciati i nuovi giochi. La variante deluxe del servizio ha fatto il suo debutto il 26 ottobre, e da allora non si hanno avuto più notizie dei “titoli futuri” previsti per la libreria di giochi… fino ad oggi, almeno. Il primo degli incentivi per il passaggio al nuovo prezzario è ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 3 dicembre 2021) Inizia la rincorsa al palinsesto della Grande N: iltitolo di, il classico N64 di vent’anni fa Il colosso di Kyoto ha già chiarito in passato che i giochi non sarebbero giunti con cadenza mensile, ma l’dicome parte del “pacchetto aggiuntivo” dici dà un’idea del ritmo con cui verranno rilasciati i nuovi giochi. La variante deluxe del servizio ha fatto il suo debutto il 26 ottobre, e da allora non si hanno avuto più notizie dei “titoli futuri” previsti per la libreria di giochi… fino ad oggi, almeno. Ildegli incentivi per il passaggio alprezzario è ...

