Manovra 2022, braccio di ferro in Cdm: salta proposta Draghi su contributo solidarietà (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il contributo di solidarietà spunta di buon mattino, piomba nel corso della cabina di regia voluta dal premier Mario Draghi con le forze di maggioranza per decidere – o meglio per mettere l’ultima parola – sul taglio delle tasse, al centro di un patto raggiunto al Mef la settimana scorsa tra i partiti che sostengono il governo e ieri, di fatto, sconfessato dai sindacati dopo l’incontro col presidente del Consiglio. Draghi vuole tendere la mano, lo fa innanzitutto proponendo di abbassare l’asticella del tetto dei redditi che potranno contare sugli sgravi fiscali grazie allo stanziamento di 1,5 miliardi deciso dal governo: fino a ieri si parlava di 47mila euro, oggi si è passati a 35mila, restringendo la platea alle fasce più deboli. Ma tenta di fare di più l’ex numero uno della Bce. Sostenuto da Pd, Leu e sindacati ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildispunta di buon mattino, piomba nel corso della cabina di regia voluta dal premier Mariocon le forze di maggioranza per decidere – o meglio per mettere l’ultima parola – sul taglio delle tasse, al centro di un patto raggiunto al Mef la settimana scorsa tra i partiti che sostengono il governo e ieri, di fatto, sconfessato dai sindacati dopo l’incontro col presidente del Consiglio.vuole tendere la mano, lo fa innanzitutto proponendo di abbassare l’asticella del tetto dei redditi che potranno contare sugli sgravi fiscali grazie allo stanziamento di 1,5 miliardi deciso dal governo: fino a ieri si parlava di 47mila euro, oggi si è passati a 35mila, restringendo la platea alle fasce più deboli. Ma tenta di fare di più l’ex numero uno della Bce. Sostenuto da Pd, Leu e sindacati ...

Advertising

DSantanche : Emendamenti di #FratellidItalia: stanziamento 100 milioni di euro per ammodernamento macchinari e potenziamento ter… - FratellidItalia : RT @DSantanche: Emendamenti di #FratellidItalia: stanziamento 100 milioni di euro per ammodernamento macchinari e potenziamento terapie int… - chima20178 : RT @DSantanche: Emendamenti di #FratellidItalia: stanziamento 100 milioni di euro per ammodernamento macchinari e potenziamento terapie int… - etica_morale : RT @DSantanche: Emendamenti di #FratellidItalia: stanziamento 100 milioni di euro per ammodernamento macchinari e potenziamento terapie int… - mlpedo : RT @DSantanche: Emendamenti di #FratellidItalia: stanziamento 100 milioni di euro per ammodernamento macchinari e potenziamento terapie int… -