Federica Tremolada | Managing Director di Spotify | ' Spotify Wrapped celebra l' unicità degli ascolti'

(Di venerdì 3 dicembre 2021)Southern and Eastern Europe di, commenta2021. 'Il 2021 è stato l'anno in cui ci siamo abituati alla nuova normalità e anchequest'...

italiamusiclab : RT @giannisibilla: Ho intervistato Federica Tremolada, managing director di Spotify in Italia: dal gender gap nella musica al rapporto con… - giannisibilla : Ho intervistato Federica Tremolada, managing director di Spotify in Italia: dal gender gap nella musica al rapporto… - rockolpoprock : Spotify e il gender gap nella musica: 'Siamo tutti responsabili' -

, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify, commenta Spotify Wrapped 2021. 'Il 2021 è stato l'anno in cui ci siamo abituati alla nuova normalità e anche Wrapped quest'...Tanti i nomi di spicco che hanno partecipato alla cerimonia del Premio indetto da Unioncamere, tra questi Luca, Giornalista de Il Sole 24 Ore,Cesarini, medaglia Oro Canottaggio ...Federica Tremolada, ceo di Spotify South and Western Europe, commenta le performance delle classifiche Wrapped 2021 che incoronano il rapper ...Spotify presenta i dati sul Gender Gap nella scena musicale italiana e ci dice che solamente 1 artista su 5 nelle classifiche è donna ...