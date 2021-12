F1 Gp Arabia Saudita Ferrari, Leclerc e Sainz: "Curiosi di provare un tracciato cittadino così insolito" (Di venerdì 3 dicembre 2021) Charles Leclerc e Carlos Sainz non vedono l'ora di scoprire dal loro abitacolo le novità del Gran Premio dell'Arabia Saudita. In questo fine settimana la F1 corre a Jeddah su un nuovo circuito cittadino che presenta il più alto... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 dicembre 2021) Charlese Carlosnon vedono l'ora di scoprire dal loro abitacolo le novità del Gran Premio dell'. In questo fine settimana la F1 corre a Jeddah su un nuovo circuitoche presenta il più alto...

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - amnestyitalia : Arabia Saudita: il Gran premio di Formula 1 non distolga l’attenzione dalla tragica situazione dei diritti umani - CorriereCitta : #Formula1 GP Arabia Saudita, orari e dove vedere la diretta tv, streaming e replica su Tv8 #GP - smilypapiking : RT @rivalta_danilo: Il Presidente della Francia va in UAE Qatar e Arabia Saudita a promuovere la Francia . Chissà cosa ne pensa @CarloCalen… - ViolaRemedi : RT @elio_vito: Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agio, ma che… -