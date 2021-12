Covid-19: i controlli dei carabinieri NAs, anche a Firenze (video) (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra i professionisti controllati è emerso che 126 di loro eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall’Ordine professionale su segnalazione dell’Autorità sanitaria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tra i professionisti controllati è emerso che 126 di loro eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall’Ordine professionale su segnalazione dell’Autorità sanitaria L'articolo proviene daPost.

Advertising

Ettore_Rosato : Aggressione all’assessora #Damonte inaccettabile, piena solidarietà. Più controlli e sicurezza sui mezzi pubblici e… - MediasetTgcom24 : Morto di Covid monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico all'Ue #greenpass - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID-19 - Mascherine obbligatorie da sempre in Campania, controlli rigorosi sul rispetto dell'ordinanza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Mascherine obbligatorie da sempre in Campania, controlli rigorosi sul rispetto dell'ordinanza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID-19 - Mascherine obbligatorie da sempre in Campania, controlli rigorosi sul rispetto dell'ordinanza -