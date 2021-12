Una prof in lotta contro il super green pass (Di giovedì 2 dicembre 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 novembre. Con questo provvedimento si prevede l’obbligo vaccinale per il personale scolastico a partire dal 15 dicembre. Ma nonostante l’obbligo, c’è chi è disposto a rinunciare anche al lavoro pur di tutelare la libertà di scelta. “Spiegherò ai ragazzi che la prof è sana, ma nonostante questo la prof viene sospesa perché non accetta un obbligo del governo. Perché la prof che è sana viene allontanata dalla scuola? Ha commesso un crimine?” Queste le parole di una professoressa contraria all’obbligo vaccinale per docenti e Ata in un servizio di La7. E continua: “In famiglia siamo in cinque, nessuno è vaccinato. Quando c’è stata la conferenza stampa di Draghi, mio figlio mi ha detto, forse è il momento di essere ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 2 dicembre 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 25 novembre. Con questo provvedimento si prevede l’obbligo vaccinale per il personale scolastico a partire dal 15 dicembre. Ma nonostante l’obbligo, c’è chi è disposto a rinunciare anche al lavoro pur di tutelare la libertà di scelta. “Spiegherò ai ragazzi che laè sana, ma nonostante questo laviene sospesa perché non accetta un obbligo del governo. Perché lache è sana viene allontanata dalla scuola? Ha commesso un crimine?” Queste le parole di unaessoressa contraria all’obbligo vaccinale per docenti e Ata in un servizio di La7. E continua: “In famiglia siamo in cinque, nessuno è vaccinato. Quando c’è stata la conferenza stampa di Draghi, mio figlio mi ha detto, forse è il momento di essere ...

