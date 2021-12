Dove vedere in TV Croazia-Serbia, semifinale Coppa Davis 2021 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Croazia-Serbia è la prima semifinale della Coppa Davis 2021. A sorpresa la Nazionale croata ha sconfitto a Torino l’Italia per 2-1 (decisiva la sconfitta nel primo singolare di Lorenzo Sonego). Domani, venerdì 3 dicembre, alla Caja Magica di Madrid, Cilic e compagni sfideranno la Serbia, condotta fino in semifinale da un monumentale Novak Djokovic. Il numero uno del mondo ha guidato la sua Nazionale al successo contro il Kazakistan, dopo la sconfitta nella prima partita del connazionale Miomir Kecmanovic contro il kazako Mikhail Kukushkin. E se è vero che la Serbia può contare sul giocatore più forte al mondo, non altrettanto si può dire per la squadra, viste le difficoltà manifestate fin dalla fase a gironi. Senza contare poi che il ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 2 dicembre 2021)è la primadella. A sorpresa la Nazionale croata ha sconfitto a Torino l’Italia per 2-1 (decisiva la sconfitta nel primo singolare di Lorenzo Sonego). Domani, venerdì 3 dicembre, alla Caja Magica di Madrid, Cilic e compagni sfideranno la, condotta fino inda un monumentale Novak Djokovic. Il numero uno del mondo ha guidato la sua Nazionale al successo contro il Kazakistan, dopo la sconfitta nella prima partita del connazionale Miomir Kecmanovic contro il kazako Mikhail Kukushkin. E se è vero che lapuò contare sul giocatore più forte al mondo, non altrettanto si può dire per la squadra, viste le difficoltà manifestate fin dalla fase a gironi. Senza contare poi che il ...

