Covid-19, Pfizer annuncia: "Richiami necessari per molti anni" (Di giovedì 2 dicembre 2021) Non sarà sufficiente solo la terza dose: dai piani alti di Pfizer arriva l'annuncio ai microfoni BBC. Intanto si sperimenta già siero contro la variante Omicron Non basterà probabilmente solo la terza dose richiesta in questi giorni: in un'intervista alla BBC, l'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla prospetta tutt'altro scenario. Il dirigente di uno dei colossi farmaceutici in prima linea nella realizzazione di vaccini contro il Covid-19 ha infatti annunciato che per mantenere un livello costante di alta protezione sarà necessario procedere con vaccinazioni annuali. Richiami, dunque, che sembrano non prospettarsi solo per la stagione 2021/2022 e potrebbero essere necessari anche per eventuali nuove varianti. Intanto è lo stesso CEO di Pfizer a confermare che è già in corso la sperimentazione di un siero specifico contro la variante Omicron.

Agenzia_Ansa : 'E' tempo di discutere sull'obbligo vaccinale'. Lo dice Ursula von der Leyen nella conferenza stampa sull'emergenza… - HuffPostItalia : Il capo di Pfizer: 'Ci vorrà un vaccino all'anno' - MediasetTgcom24 : Pfizer: serviranno richiami per diversi anni #Covid - ninoBertolino : RT @itsmeback_: Tgcom24 adesso Pfizer: 'serviranno vaccini per covid ancora per tanti anni'. Cosa avete nel cervello, merdaaaaaaa? - pier2856 : RT @PapagniGrace: Ebbene purtroppo sono anch’io in apprensione per mia zia, 75 anni doppio vaccino Pfizer andata oggi in ospedale Positiva… -