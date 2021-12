Calcio Napoli, pessime notizie per Koulibaly: ecco quando torna (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il Calcio Napoli fa la conta degli infortunati dopo il pari del Mapei Stadium contro il Sassuolo e Luciano Spalletti si prepara a dover far fronte a una nuova assenza di lusso. Niente Atalanta per Kalidou Koulibaly, qualche speranza per Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il giorno dopo il pari del Mapei Stadium contro il Leggi su 2anews (Di giovedì 2 dicembre 2021) Ilfa la conta degli infortunati dopo il pari del Mapei Stadium contro il Sassuolo e Luciano Spalletti si prepara a dover far fronte a una nuova assenza di lusso. Niente Atalanta per Kalidou, qualche speranza per Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz. Il giorno dopo il pari del Mapei Stadium contro il

Advertising

CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 2-2, rete di Ferrari G. (SAS) - mick_napoli_ : RT @_softPizza_: Comunicazione: nel weekend creerò una lista di utenti del Napoli Twitter che sanno cos'è un pallone da calcio e come funzi… - ZambaMic : @_sor_marchese Ma guarda il Napoli, mica ha vinto con Ancelotti. Il calcio non è una sequenza di cause ed effetti,… -