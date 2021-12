Austria | il cancelliere Schallenberg si dimette

Advertising

borghi_claudio : Veni, discrimina, sparisci Austria, si è dimesso il cancelliere Alexander Schallenberg: 'Capo del governo e del pa… - fattoquotidiano : Austria, l’ex cancelliere Sebastian Kurz lascia la politica: “Decisiva la nascita di mio figlio”. Si era dimesso do… - fattoquotidiano : Austria, si è dimesso il cancelliere Alexander Schallenberg: “Capo del governo e del partito di maggioranza siano l… - DifesaPopolare : Si è dimesso Schallenberg, il cancelliere Austriaco #NaziVax che voleva imporre l'obbligo vaccinale dal 1 Febbraio… - MartaZicarelli : Austria, si è dimesso il cancelliere Alexander Schallenberg: “Capo del governo e del partito di maggioranza siano l… -

Ultime Notizie dalla rete : Austria cancelliere

...per la giornata di venerdì il vertice dove poter di nuovo riunire le due poltrone die ... Nuova Zelanda legalizza controllo qualità droghe/ Cos'è e come funzionaANCORA NEL CAOS (...Alexander Schallenberg,austriaco dallo scorso 11 ottobre, ha annunciato le sue dimissioni, poche ore dopo la decisione di Sebastian Kurz ...BOLZANO. – Sebastian Kurz lascia definitivamente la politica dopo essere stato travolto dall’inchiesta sui sondaggi pilotati a suo favore pagati – almeno in parte – con fo ...Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg si è dimesso meno di due mesi dopo.Lo ha annunciato il politico conservatore ÖVP dopo che il suo ...