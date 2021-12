Variante Omicron nel mondo, contagi si allargano: mappa (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Variante Omicron del covid sempre più diffusa nel mondo. Ogni giorno vengono segnalati nuovi casi di B.1.1.529. Scoperta in Sudafrica, è già presente in Italia e in Europa. Già presente in Botswana, Giappone, in Israele e in Australia, è arrivata anche in Brasile, Arabia, Nigeria. Brasile Le autorità sanitarie del Brasile hanno individuato due casi positivi di Variante Omicron che sono i primi contagi in America Latina della nuova Variante del coronavirus. L’istituto Adolfo Lutz ha confermato che si tratta di un uomo ed una donna brasiliani arrivati a Sao Paulo dal Sudafrica dove svolgono attività di missionari. C’è anche un terzo caso sospetto, un passeggero atterrato all’aeroporto internazionale di Guarulhos dall’Etiopía, ma l’Istituto sta ancora conducendo le ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 1 dicembre 2021)del covid sempre più diffusa nel. Ogni giorno vengono segnalati nuovi casi di B.1.1.529. Scoperta in Sudafrica, è già presente in Italia e in Europa. Già presente in Botswana, Giappone, in Israele e in Australia, è arrivata anche in Brasile, Arabia, Nigeria. Brasile Le autorità sanitarie del Brasile hanno individuato due casi positivi diche sono i primiin America Latina della nuovadel coronavirus. L’istituto Adolfo Lutz ha confermato che si tratta di un uomo ed una donna brasiliani arrivati a Sao Paulo dal Sudafrica dove svolgono attività di missionari. C’è anche un terzo caso sospetto, un passeggero atterrato all’aeroporto internazionale di Guarulhos dall’Etiopía, ma l’Istituto sta ancora conducendo le ...

