La guerra allo smart working presenta il conto. Brunetta ha richiamato tutti in ufficio. E ora gli statali sono più a rischio (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Renato Brunetta è una persona nota per il suo tempismo. Per intenderci, se fosse vissuto ai tempi del Titanic avrebbe comprato il biglietto per la traversata qualche ora prima del naufragio. E così, già da questa estate, quando il virus sembrava sonnecchiare (ma l'aveva fatto anche l'estate prima e cioè quella del 2020) se ne uscì con una campagna a tamburo battente sul fatto che gli statali dovevano terminare lo smart working per tornare in presenza in ufficio (leggi l'articolo). La cosa non piacque affatto sia ai lavoratori che ai sindacati, ma in verità neppure al variegato mondo dei virologi che però in quei tempi tacquero accondiscendenti ai desiderata governativi draghiani. Ed infatti, il vero motivo del ritorno in presenza nella pubblica amministrazione è quello dettato dal fatto che l'economia ...

AdmiralReloade1 : @aramini_maria Una constatazione c'è, noi nati post guerra, non avevamo mai visto il popolo allo sbando come adesso… - Ivan_Invernizzi : @NicolaPorro Da un eccesso all'altro, dal dover sentire 24h al giorno pareri 'scientifici' opposti, contrastanti, c… - simone_severa : RT @valy_s: Mario Monti a #inonda paragona #COVID19 alla GUERRA e si lagna del fatto che non si sia attuata anche una LIMITAZIONE AL DIRITT… - Antonio22024399 : Monti ha chiaram. detto che siamo in guerra e infatti Lamorgese ha annullato ogni forma di libertà eo reazione. Ma… - maxgreco : RT @leoroma90: @lorepregliasco La guerra allo #smartworking di questo governo (un unicum nel mondo) è anche peggio. Passerà alla storia -