Firenze: chiuso il Tenax per 10 giorni. Troppe liti con feriti (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Licenza sospesa per 10 giorni alla discoteca Tenax di via Pratese, zona Peretola, a Firenze. Il provvedimento è stato emesso dal questore Filippo Santarelli per motivi di ordine e sicurezza pubblica. La sospensione è stata adottata sulla base di più episodi, per lo più tra clienti, tali da far ritenere che sussistano condizioni di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini L'articolo proviene da Firenze Post.

