Calcio Napoli | Ibrahimovic | “Era tutto fatto | poi la decisione di De Laurentiis”

im_jordanv : RT @sportface2016: #Milan, #Ibrahimovic ricorda: 'Avevamo perso 3 a 0 e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno ma… - lccatt : RT @sportface2016: #Milan, #Ibrahimovic ricorda: 'Avevamo perso 3 a 0 e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno ma… - elkunaguero10 : RT @sportface2016: #Milan, #Ibrahimovic ricorda: 'Avevamo perso 3 a 0 e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno ma… - FCalcistiche : RT @sportface2016: #Milan, #Ibrahimovic ricorda: 'Avevamo perso 3 a 0 e Allegri era tutto contento. È vero che avevamo passato il turno ma… - SportNewsCentr1 : ?? il programma delle 4 partite di #SerieA di oggi: #Bologna - #Roma (18:30) #Inter - #Spezia (18:30) #Genoa -… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

I campioni d'Italia, che hanno anche raggiunto la qualificazione in Champions League, possono avvicinarsi ai battistradae Milan, impegnati in trasferta contro Sassuolo e Genoa. Nelle ultime ...Quel giorno ilincontrò proprio il Sassuolo, e dunque l'avversario di oggi, e a ripensarci bene quelle frasi suonano quasi come una specie di profezia: gli azzurri sono primi in beata ...Leicester-Napoli, la questura emette 6 daspo dopo gli scontri. Altri provvedimenti anche per Napoli-Torino: ecco tutti i dettagli ...Il mondo del calcio è ricco di sorprese e, a volte, anche quelle più inaspettate tendono ad avverarsi. Chi l’avrebbe mai detto, una decina di anni fa, che il Sassuolo potesse ora essere una squadra ca ...