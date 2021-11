Superbonus 110%, la Circolare delle Entrate: cosa cambia (Di martedì 30 novembre 2021) L’Agenzia delle Entrate ha emanato una Circolare, la numero 16/E, fornendo indicazioni sul Decreto-legge n. 157/2021 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“, contenente una serie di misure volte a vigilare sulle possibili frodi in materia di Superbonus 110%, licenziato dal Governo con il Consiglio dei Ministri numero 46 del 10 novembre 2021 e in vigore dal 12 novembre. Il Decreto riguarda in particolare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto in precedenza solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche all’utilizzo diretto del Superbonus da parte del beneficiario in detrazione nella ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 novembre 2021) L’Agenziaha emanato una, la numero 16/E, fornendo indicazioni sul Decreto-legge n. 157/2021 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settoreagevolazioni fiscali ed economiche“, contenente una serie di misure volte a vigilare sulle possibili frodi in materia di, licenziato dal Governo con il Consiglio dei Ministri numero 46 del 10 novembre 2021 e in vigore dal 12 novembre. Il Decreto riguarda in particolare il contrasto alle frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi. Viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto in precedenza solo per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche all’utilizzo diretto delda parte del beneficiario in detrazione nella ...

