Simone Moro | il recordman delle montagne con il cuore a Panarea e alle Eolie

(Di martedì 30 novembre 2021) ... l'elicotterista ed esperto in soccorsi in alta quota, l' unico uomo ad aver scalato quattro cime di otto mila metri d'inverno e senza ossigeno, si è raccontato alla Gazzetta del Sud.

"L'impossibile è l'alibi della nostra resa". Questa frase riassume perfettamente la sua vita. Mancano pochissime ore alla sua prossima pazzesca avventura sotto i cieli. Simone Moro, classe 1967, alpinista bergamasco, tenterà per la quarta volta di scalare l'ottava montagna più alta del mondo, il Manaslu, e il vicino East Pinnacle, situati nella catena dell'Himalaya. Tenterà per la quarta volta di scalare l'ottava montagna più alta del mondo, il Manaslu: "Un anno della mia vita vissuto tra -10 e -50 gradi centigradi nel sogno di scalare gli 8163 metri del Manaslu ..."