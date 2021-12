Pagelle Fiorentina Sampdoria | Vlahovic incanta | Murru un vero incubo

(Di martedì 30 novembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Bonaventura FLOP:VOTI(4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 6, Igor 6, Martinez Quarta 5.5, Biraghi 6.5; Bonaventura 7, Torreira 6.5, Duncan 6.5 (77? Maleh 6); Callejon 7 (88? Di Stefano sv),7 (88? Kokorin sv), Sottil 7 (68? Saponara ). Allenatore: Italiano 7.(4-4-2): Audero 5; Bereszynski 6 (70? Dragusin), Ferrari 5 (83? Chabot sv), Colley 5,4 (53? Augello 5.5); Candreva 6.5, Thorsby 6.5, Adrien Silva ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/22:Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Bonaventura FLOP: Murru VOTI Al ...Le pagelle di Fiorentina-Samp: Sottil scatenato, Vlahovic sentenza, Callejon ritrovato. Candreva in forma, Murru bocciato.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Pagelle Fiorentina Sampdoria: Gabbiadini illude i blucerchiati, un disastro in difesa tra Murru, Ferrari e Colley Audero 5 – Para e subisce. Partita da ...