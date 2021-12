Dying Light 2: il gioco è entrato in fase Gold (Di martedì 30 novembre 2021) Dying Light 2 è entrato in fase Gold, a rivelare la notizia è stata Techland sull’account Twitter ufficiale del gioco In quanto una delle principali grandi uscite in arrivo all’inizio del prossimo anno, Dying Light 2: Stay Human porta “sul groppone” un quantitativo di aspettative e hype piuttosto generoso. Techland, lo studio di sviluppo, ha promesso che non ci sarebbero state possibilità di un altro ritardo e la stessa software house è rimasta fedele a questo proposito nel corso dei mesi. Nelle ultime ore L’account Twitter del gioco ufficiale ha confermato che Dying Light 2 è finalmente entrato in fase Gold. Vediamo tutti i dettagli al riguardo ... Leggi su tuttotek (Di martedì 30 novembre 2021)2 èin, a rivelare la notizia è stata Techland sull’account Twitter ufficiale delIn quanto una delle principali grandi uscite in arrivo all’inizio del prossimo anno,2: Stay Human porta “sul groppone” un quantitativo di aspettative e hype piuttosto generoso. Techland, lo studio di sviluppo, ha promesso che non ci sarebbero state possibilità di un altro ritardo e la stessa software house è rimasta fedele a questo proposito nel corso dei mesi. Nelle ultime ore L’account Twitter delufficiale ha confermato che2 è finalmentein. Vediamo tutti i dettagli al riguardo ...

