Atalanta-Venezia 4-0 | tris di Pasalic

(Di martedì 30 novembre 2021) L’travolge il4-0 nell’anticipo della 15esima giornata della Serie A e sale a 31 punti agganciando l’Inter al terzo posto. I nerazzurri chiudono il match in poco più di 10 minuti., mattatore con una tripletta, apre le danze al 6? sfruttando un geniale assist di Ilicic: 1-0. Il raddoppio arriva al 12? con un’altra splendida azione corale.ancora al tiro, bis e 2-0. L’gioca sul velluto e in avvio di ripresa colpisce ancora. Azione stile pallanuoto, con la palla che viaggia lungo tutto il fronte d’attacco. Koopmeiners dal limite colpisce con un sinistro chirurgico, 3-0 al 58?. Sipario al 68? con ilpersonale di, che sfrutta il suggerimento di Muriel e timbra ancora: 4-0 e l’vola. ...

BERGAMO - "Gian Piero Gasperini rimarrà con noi fino al 2024". Ad annunciarlo, a Sky Sport, dopo il 4 - 0 inflitto al Venezia, è l'ad dell'Atalanta, Luca Percassi. "Questa è la serata giusta per ringraziare l'allenatore, insieme ai ragazzi, per un lavoro che sta dando grandi frutti. Con mister Gasperini - ha ...