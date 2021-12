Anci, Draghi ai sindaci: "Pnrr in vostre mani. Stagione riforme e investimenti, dobbiamo cooperare" (Di giovedì 11 novembre 2021) Speranza avverta: "C'è una recrudescenza del virus, occorre convincere chi non è vaccinato". E annuncia: "Nel 2024 obiettivo 128 miliardi per la Sanità". Bonetti: 4,6 miliardi per asili nido. Bianchi: per scuola investimento da 18,5 miliardi. Fico: "sindaci elettori del capo dello Stato proposta interessante" Leggi su rainews (Di giovedì 11 novembre 2021) Speranza avverta: "C'è una recrudescenza del virus, occorre convincere chi non è vaccinato". E annuncia: "Nel 2024 obiettivo 128 miliardi per la Sanità". Bonetti: 4,6 miliardi per asili nido. Bianchi: per scuola investimento da 18,5 miliardi. Fico: "elettori del capo dello Stato proposta interessante"

Advertising

AnciPuglia : Next generation EU: Decaro a Draghi: “Grazie per il lavoro sul Pnrr, non vi pentirete della fiducia data ai Sindaci” - regioni_it : PNRR: Draghi, 'impegno quotidiano fino al 2026'. 'Grazie anche alla Conferenza Regioni, Upi e Anci' - giannicuzzani : RT @swamilee: Noi ci stupiamo che qualcuno candidi Draghi contemporaneamente a PdR, PdC e Imperatore Papa, ma a Imperia Scaiola è sindaco d… - PatriziaOrlan11 : RT @swamilee: Noi ci stupiamo che qualcuno candidi Draghi contemporaneamente a PdR, PdC e Imperatore Papa, ma a Imperia Scaiola è sindaco d… - PotereArturaio : RT @swamilee: Noi ci stupiamo che qualcuno candidi Draghi contemporaneamente a PdR, PdC e Imperatore Papa, ma a Imperia Scaiola è sindaco d… -