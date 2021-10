Vaccini, la Food and drug administration autorizza la terza dose di Moderna e la seconda di Johnson & Johnson (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Food and drug administration statunitense ha dato il via libera al booster vaccinale di Johnson&Johnson e di Moderna, ovvero alla dose addizionale di farmaco anti-Covid da somministrare dopo il completamento del ciclo vaccinale. Per quanto riguarda Moderna la terza dose di vaccino viene consigliata soprattutto per le persone più anziane e quelle più rischio perché fragili. Il booster di Moderna deve essere comunque inoculato dopo che sono trascorsi almeno sei mesi dalla dose precedente. Per la seconda dose di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Laandstatunitense ha dato il via libera al booster vaccinale die di, ovvero allaaddizionale di farmaco anti-Covid da somministrare dopo il completamento del ciclo vaccinale. Per quanto riguardaladi vaccino viene consigliata soprattutto per le persone più anziane e quelle più rischio perché fragili. Il booster dideve essere comunque inoculato dopo che sono trascorsi almeno sei mesi dallaprecedente. Per ladi ...

