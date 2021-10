Squid Game: “Mamme, datevi una calmata (e spiegatela ai vostri figli)” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono un’amica speciale ma sono anche e soprattutto una mamma di due bambini di 7 e 10 anni. Da giorni, settimane, sento parlare di questa nuova serie diventata cult, Squid Game, in cui chi vince diventa milionario chi perde: muore. Violenta, splatter, pulp, a metà tra il survival Game, il dramma e il thriller piscologico, metafora della nostra società eternamente divisa tra winner e loser. Dove non c’è spazio per altruismo, solidarietà, empatia, perché anche quelli diventano ostacoli verso il successo. Il loser pensa agli altri, il winner solo a se stesso, a vincere, anche a costo del “Mors tua, vita mea“. Ovviamente la serie è stata vietata ai minori di 14 anni, a causa dei contenuti, del linguaggio e della violenza mostrata. Ma come spesso accade per i fenomeni di massa, è difficile, al limite dell’impossibile, far sì che la eco, il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono un’amica speciale ma sono anche e soprattutto una mamma di due bambini di 7 e 10 anni. Da giorni, settimane, sento parlare di questa nuova serie diventata cult,, in cui chi vince diventa milionario chi perde: muore. Violenta, splatter, pulp, a metà tra il survival, il dramma e il thriller piscologico, metafora della nostra società eternamente divisa tra winner e loser. Dove non c’è spazio per altruismo, solidarietà, empatia, perché anche quelli diventano ostacoli verso il successo. Il loser pensa agli altri, il winner solo a se stesso, a vincere, anche a costo del “Mors tua, vita mea“. Ovviamente la serie è stata vietata ai minori di 14 anni, a causa dei contenuti, del linguaggio e della violenza mostrata. Ma come spesso accade per i fenomeni di massa, è difficile, al limite dell’impossibile, far sì che la eco, il ...

