Splinter Cell il nuovo gioco sarebbe in fase di test ispirandosi anche al reboot di Hitman

Secondo quanto riferito, Splinter Cell sta tornando. Ubisoft avrebbe dato il via libera a un nuovo sequel a tutti gli effetti, secondo Video Games Chronicle. Sebbene non si possa confermare quanto emerso, Venturebeat afferma che Ubisoft avrebbe testato un potenziale gioco Splinter Cell durante l'estate.

