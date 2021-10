Sorrento | Consiglio comunale green | borracce termiche al posto delle bottiglie di plastica

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prosegue ala campagna plastic free varata dall’amministrazione. Di oggi la distribuzione, ai componenti del, di, per evitare l’utilizzodi acqua in. L’iniziativa, voluta dal presidente del, Luigi Di Prisco, si inserisce nel quadroazioni a sostegno della Bandiera Blu, raffigurata sul logo, unitamente allo stemma della Città di, che saranno utilizzate nell’ambito di campagne di sensibilizzazione in programma nei prossimi mesi. “Dopo l’installazione di erogatori di acqua sanificata, presso le sedi della casa ...

