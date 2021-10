Si è aperto oggi a Milano ‘Lease 2021 il salone del leasing’, faro su ripartenza (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si è aperto oggi Lease 2021, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione del salone di quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano di ripartenza e le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu. Dalle sfide della digitalizzazione e della Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si èLease, la due giorni dedicata al leasing. L’edizione deldi quest’anno è dedicata al Pnrr. ‘Il leasing è l’anello di congiunzione tra il Piano die le pmi’, ha dichiarato in apertura il Presidente di Assilea, Carlo Mescieri, e per questo la quarta edizione mette al centro del dibattito gli strumenti necessari alla sue realizzazione, con appuntamenti dedicati alla realizzazione delle sei missioni del Next Generation Eu. Dalle sfide della digitalizzazione e della Fintech al sostegno alle imprese nell’ambito della politica industriale italiana, dal Leasing Pubblico ad Agricoltura 4.0, dalla Mobilità sostenibile al Cluster del mare. Per assolvere appieno questo ruolo “devono essere però risolte alcune questioni rilevanti per le quali Assilea si rivolge direttamente ...

